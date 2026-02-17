Unter Berücksichtigung der geografischen und sektoralen Analysen heben die Expertinnen und Experten der UBS Accelleron, Landis + Gyr und R&S hervor. Der Investitionsanstieg im Versorgungssektor dürfte bei allen drei Unternehmen für Rückenwind sorgen. Accelleron erwirtschaftet etwa 40 Prozent seiner Umsätze in diesem Sektor, während Landis+Gyr rund zwei Drittel seines Umsatzes mit dem Ausbau von Messinfrastrukturen - hauptsächlich in den USA - generiert. Da die Energienachfrage in den USA erstmals seit 15 Jahren wieder steigt, stellen die Investitionsausgaben der Versorger eine der seltenen Wachstumsquellen in diesem Sektor dar.