Natürlich sei die Übernahme die bessere Lösung gewesen, sagte Ermotti in einem Interview mit der NZZ (Ausgabe vom Donnerstag) auf eine entsprechende Frage. «Eine Grossbank zu liquidieren, nur um zu bestätigen, dass »too big to fail« funktioniert, wäre doch reiner Masochismus gewesen.» Man habe nicht gewusst, was für Schockwirkungen dies ausgelöst hätte, und sicher wären viel mehr Arbeitsplätze verlorengegangen, betonte der UBS-CEO.