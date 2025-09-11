«In den USA glauben wir weiterhin an Wachstum, aber die Frage der Inflation und wie sich diese auf die Politik der Zentralbank auswirken wird, bleibt offen», sagte Ermotti am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg Television in Hongkong.
Während eine Zinssenkung durch die Fed bei ihrer Sitzung am 16. und 17. September bereits in den Erwartungen berücksichtigt ist, verschieben die Anleger darüber hinaus ihre Prognosen hinsichtlich des Tempos der politischen Anpassungen. «Das eigentliche Problem der Zölle wird sich bei den Verbrauchern zeigen», sagte der 65-jährige Ermotti. «In den USA müssen wir genau beobachten, ob die Zölle inflationäre Auswirkungen haben. Ich denke, das ist noch unklar.».
Ermotti sagte überdies, die Weltwirtschaft werde in zwei Teile geteilt – einen, der von Technologie und künstlicher Intelligenz angetrieben wird, und einen anderen, der eher traditionell ist. Diese Divergenz zeige sich in Bereichen wie dem «boomenden Markt für Börsengänge in Hongkong», sagte er. «Im Allgemeinen gibt es eine konstruktive Dynamik», sagte er. «Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, da die Komplexität nicht nur in der Wirtschaft liegt, sondern auch in dem sehr komplexen geopolitischen Umfeld.»
Das Schweizer Wirtschaftsministerium bittet die UBS um Input, während es sich um ein verbessertes Handelsabkommen mit den USA bemüht, berichtete Bloomberg letzten Monat. Die Trump-Regierung hat 39 Prozent Zölle auf Schweizer Exporte in die USA verhängt, den höchsten Zollsatz für alle Industrienationen, was eine grosse Bedrohung für Unternehmen und die Wirtschaft darstellt. Eine mögliche Rolle bei der Unterstützung der Regierung bei der Bewältigung der Zölle könnte dazu beitragen, das Ansehen der UBS bei den Schweizer Behörden zu verbessern, nachdem sich die Beziehungen aufgrund der von der Bank abgelehnten Kapitalvorschläge verschlechtert hatten.
(Bloomberg)