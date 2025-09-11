Ermotti sagte überdies, die Weltwirtschaft werde in zwei Teile geteilt – einen, der von Technologie und künstlicher Intelligenz angetrieben wird, und einen anderen, der eher traditionell ist. Diese Divergenz zeige sich in Bereichen wie dem «boomenden Markt für Börsengänge in Hongkong», sagte er. «Im Allgemeinen gibt es eine konstruktive Dynamik», sagte er. «Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, da die Komplexität nicht nur in der Wirtschaft liegt, sondern auch in dem sehr komplexen geopolitischen Umfeld.»