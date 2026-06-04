Ermotti hatte bei seiner Rückkehr zur UBS 2023 gesagt, er werde mindestens bis zum Ende der CS-Integration bleiben. Diese soll grösstenteils bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zuletzt wurde darüber spekuliert, er könnte wegen der Regulierungsdebatte bis Ende 2027 im Amt bleiben und später das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen.