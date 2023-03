"Bitte denken Sie daran, dass die Credit Suisse bis zum Abschluss dieses Deals immer noch unser Konkurrent ist“, schrieb Hamers in einem Memo an die Mitarbeiter. "Wir können keine Geschäftsangelegenheiten mit ihren Mitarbeitern besprechen oder Massnahmen ergreifen, die als Schritt in Richtung einer Unternehmensfusion interpretiert werden könnten“, sagte er. Ein Sprecher von UBS reagierte nicht sofort auf eine E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme zu dem Memo.