Mit Blick auf die Finanzkrise 2008 schrieb Ermotti in einem Gastbeitrag, der am Wochenende in verschiedenen Medien erschien, seine erste Amtszeit als CEO der UBS habe “im Zeichen eines massiven Rückbaus der Investmentbank” gestanden. “Wir haben unsere Struktur vereinfacht, und bei allem, was wir tun, steht eine umsichtige Unternehmenskultur im Zentrum.”