Hinzu kommen Befürchtungen, dass die Schweiz die neue UBS bei einer Schieflage kaum mehr retten könnte, denn ihre Bilanzsumme ist rund doppelt so gross wie die gesamte Wirtschaftsleistung des Alpenlandes. «In keinem anderen Land hat eine einzige Bank gemessen am BIP ein solches Gewicht wie die UBS in der Schweiz», erklärte der Grünen-Abgeordnete Gerhard Andrey. Dennoch hätten es das Parlament und die Finanzministerin zu seinem Bedauern verpasst, die Rettung der CS an Bedingungen zu knüpfen. «Jetzt stehen wir vor vollendeten Tatsachen.» In Bezug auf die sich abzeichnende Integration seien der Politik die Hände gebunden.