Bei der Ausarbeitung neuer Eigenkapitalregeln für die UBS wird das Schweizer Parlament Ermotti zufolge ​neben ​der Finanzstabilität auch die Wettbewerbsfähigkeit ⁠des Instituts berücksichtigen. Der politische Prozess und ​das Parlament würden sich ⁠mit kühlem Kopf und weniger Emotionen darauf konzentrieren, was ‌für die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit nötig sei, sagte Ermotti weiter. Ohne Wettbewerbsfähigkeit werde die Schweiz keine ‌neuen Arbeitsplätze schaffen und sich nicht als globaler ​Finanzplatz behaupten können.