Die Grossbank UBS hat sich vorsichtig optimistisch zur Geschäftsentwicklung im laufenden Quartal geäussert. «Ich würde sagen, das erste Quartal hat von positiven saisonalen Effekten profitiert», sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer Investorenkonferenz von Morgan Stanley. In den ersten drei Monaten eines Jahres bescheren Kunden den Banken oft überdurchschnittliche Erträge, weil sie aktiver sind als in anderen Quartalen.