Aufgrund des im Juni von der Regierung vorgelegten umfassenden Plans zur Verschärfung der Schweizer Bankenvorschriften als Reaktion auf den Kollaps der Credit Suisse müsste die UBS bis zu 24 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kernkapital aufbringen. Die UBS lehnt den Plan ab, weil sie befürchtet, damit an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.