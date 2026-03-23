Die Kunden seien im Moment im Grossen und Ganzen noch ruhig, sagte UBS-CEO Sergio Ermotti am Montag zu Bloomberg TV am Rande eines Anlasses in Peking. Aber der Druck auf die Wirtschaft dürfte beginnen, auf den Märkten zu lasten. So dürften die Energiepreise auf absehbare Zeit hoch bleiben, was für Inflationsdruck sowie für Druck auf die Lieferketten sorge. Dadurch sei «die Situation» etwas instabil.