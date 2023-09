Hintergrund der Diskussion um Änderungen der Regulierung ist das Debakel rund um die Credit Suisse. Die zweitgrösste Schweizer Bank wurden im März in einer von der Regierung orchestrierten Aktion praktisch über Nacht von der UBS geschluckt. Ermotti widersprach Einschätzungen, wonach die als Reaktion auf die Finanzkrise eingeführte «Too big to fail»-Regulierung (TBTF), mit der Grossbanken wetterfester gemacht und nicht vom Staat gerettet werden müssen, gescheitert sei. «`Too big to fail` hat funktioniert, weil eine Bank untergehen konnte ohne Verlust für die Kunden und die Steuerzahler.» Die Schweizer Notenbank und die Regierung stellten zwar Garantien von insgesamt bis zu 209 Milliarden Franken zur Verfügung, die tatsächlich beanspruchten Mittel wurden aber inzwischen zurückgezahlt.