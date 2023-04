Die UBS sei bereit für die Übernahme der Credit Suisse, sagte Ermotti am Dienstag vor Analysten und Investoren an einer Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse zum ersten Quartal. Und er freue sich wieder zurück zu sein. "Es ist für mich eine Ehre, die Bank in diesen Zeiten wieder führen zu dürfen." Die UBS sei heute stärker als jemals zuvor.