Auf die Frage in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal «Schweiz heute», ob die Möglichkeit eines Wegzugs in die USA endgültig vom Tisch sei, antwortete Ermotti: «Dieses Szenario haben wir nie ins Spiel gebracht.»
Im vergangenen September hatte die Zeitung «New York Post» berichtet, dass die Bank als Reaktion auf geplante neue Kapitalanforderungen der Regierung in Bern einen Umzug erwogen habe. Führende Manager der UBS hätten sich mit Vertretern der US-Regierung von Präsident Donald Trump getroffen, um einen Strategiewechsel vorzubereiten, sagten damals mit dem Vorgang vertraute Personen.
(Reuters)