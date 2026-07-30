Auf ‌die Frage in ‌einem am Donnerstag veröffentlichten ​Interview mit dem Nachrichtenportal «Schweiz heute», ob die Möglichkeit eines Wegzugs in die USA endgültig vom Tisch ‌sei, antwortete Ermotti: «Dieses Szenario haben wir nie ins Spiel gebracht.»

Im vergangenen September hatte ​die Zeitung «New York Post» berichtet, ​dass die ​Bank als Reaktion auf geplante neue Kapitalanforderungen der ‌Regierung in Bern einen Umzug erwogen habe. Führende Manager der UBS ​hätten ​sich mit ⁠Vertretern der US-Regierung von Präsident ​Donald Trump ⁠getroffen, um einen Strategiewechsel vorzubereiten, sagten ‌damals mit dem Vorgang vertraute Personen.

(Reuters)