Ermotti lässt die Tür offen für eine Verlängerung

Der Verwaltungsrat habe Ermotti gebeten, das Steuer des Instituts im April 2023 wieder zu übernehmen, um die Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse zu vollziehen, hiess es in dem am Donnerstag im Geschäftsbericht veröffentlichten Brief von Ermotti und Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher an die Aktionäre. «Sergio hat sich verpflichtet, mindestens bis zum Abschluss des Integrationsprozesses zu bleiben, wenn nicht länger.»