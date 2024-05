«Wir sind ziemlich überzeugt, dass unser wirkliches Risiko eher eine Verzögerung ist als die Frage, ob wir in der Lage sind, das Projekt durchzuführen oder nicht», sagte Konzerchef Sergio Ermotti am Montag auf einer Veranstaltung von LSEG und Reuters. Für die Kunden würde eine mögliche Verzögerung nicht so sehr ins Gewicht fallen. Entscheidend sei, diesen Prozess für die Kunden so reibungslos wie möglich zu machen.