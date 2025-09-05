Die US-Zölle würden das Wirtschaftswachstum belasten und zu einer höheren Inflation beitragen, sagte UBS-Chef Ermotti. Er sei sehr enttäuscht über die gegen die Schweiz verhängten Zölle, wie er an einer Veranstaltung des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse in Baden AG erklärte.
«Wenn die Zölle von 39 Prozent auf 15 Prozent sinken, ist das noch keine Good News», sagte Ermotti weiter. Die Situation sei dann einfach weniger schlecht. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass der Bundesrat eine Einigung über niedrigere Abgaben erzielen könne.
Wegen seiner kurzfristig angesetzten Reise in die USA konnte Bundesrat Guy Parmelin an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
(Reuters/cash/AWP)