«Wir hatten in den letzten drei Quartalen einen ziemlich guten Lauf,», erklärte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer von Bank of America organisierten Konferenz. «Wir sehen Marktanteilsgewinne im Aktien- und Devisengeschäft.» Auch im Beratungsgeschäft gewinne der Schweizer Konzern Marktanteile, insbesondere in den USA.