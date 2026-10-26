Auf diese Möglichkeit angesprochen, wollte Ermotti am Montag vor der Anhörung nicht sagen, ob er diese Option unterstützen würde oder nicht. Laut Mitte-Nationalrat Sidney Kamerzin (VS) - er ist Mitglied der WAK-N - würde ein solcher Vorschlag eher von der SVP und einem Teil der FDP mitgetragen werden.