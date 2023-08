Bei der CS haben gemäss den Angaben der UBS im ersten Halbjahr 2023 bereits 8000 Mitarbeitende die Bank verlassen, die meisten freiwillig. Gut die Hälfte davon seien in den CS-Büros in den USA und im asiatischen Raum gegangen, der Rest vor allem in London oder der Schweiz (rund 10 Prozent). Dabei habe man Abgänge in allen Bereichen und Funktionen gesehen.