Die amerikanische Notenbank Federal Reserve dürfte die Zinsen bis 5 oder 5,25 Prozent anheben, sagte Hamers in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Für die USA erwartet Hamers eine "leichte Rezession". Die USA verfügten über eine dynamische Wirtschaft, die auch einen starken Rebound hinbekommen werde. "Ein weiterer Anstieg der Zinsen dürfte der Wirtschaft nicht übermässig Schaden zufügen", so der Chef der grössten Bank in der Schweiz.