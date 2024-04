Ohne eine Kapitalmarktunion sei es für Europa sehr schwierig, mit den USA zu konkurrieren, sagte Ermotti am Freitag auf einer Konferenz in Italien. Voraussetzung für eine solche Entwicklung seien grosse Zusammenschlüsse wie derjenige der UBS mit der gestrauchelten Rivalin Credit Suisse in der Schweiz. «Ich bin nicht davon überzeugt, dass es bald passieren wird, aber ich hoffe, dass eines Tages diese Art von Fusionen zwischen grösseren Banken erlaubt sein wird», erklärte Ermotti.