"Was sich für die kombinierte Bank bereits heute sagen lässt: Wir können mit Zuversicht nach vorne blicken. Denn die Aussichten für UBS sind besser denn je", schreibt der CEO in einem Gastbeitrag für den Schweizer "Tages-Anzeiger". Das gelte auch für die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes "und dessen wichtige Rolle in der Schweizer Wirtschaft".