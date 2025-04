«Es gibt keine anderen Entwicklungen als den aktualisierten Zeitplan für die Ankündigung des Vorschlags, der nun in der ersten Juniwoche kommen soll», sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Mittwoch in einer Telefonkonferenz für Analysten zum Quartalsabschluss der Bank. «Wir wissen also nicht, was der Inhalt dieses Vorschlags ist, auch nicht, ob es eine Aufteilung zwischen Verordnung oder Gesetzgebungsverfahren gibt.»