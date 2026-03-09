Ermotti ist derzeit an allen Fronten gefordert: operativ, strategisch und in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Tessiner übernahm das CEO-Amt im April 2023 erneut, um die Integration der übernommenen Credit Suisse zu leiten. In Sachen Integration ist die Bank ohne grössere Zwischenfälle auf Kurs: 2025 ging zum grössten Teil die wichtige Migration der früheren CS-Kundenkonten in der Schweiz auf die UBS-Plattform über die Bühne, die bis Ende des laufenden ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein soll.