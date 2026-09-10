Ermotti nahm auch zur Diskussion um die Kapitalanforderungen an die UBS Stellung. Dabei bekräftigte er, dass der Vorschlag des Bundesrates übertrieben sei, zumal die Landesregierung eine 100-prozentige Unterlegung der UBS-Auslandstochtergesellschaften mit hartem Kernkapital (CET1) anstrebt. Die UBS-Konzernleitung werde sich weiterhin darauf konzentrieren, dass die Bank von der Schweiz aus erfolgreich aktiv sein kann, so Ermotti.