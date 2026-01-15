«Heute stellen wir die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Spitze zusammen», erklärte er weiter. Diese müssen nicht nur Fachkompetenz haben, sondern auch ​integer sein. Er hoffe, dass sein Nachfolger aus der Bank komme. «Es ‌ist zwar immer gut, neue Talente von ‌aussen zu haben. Doch um die richtige Kultur aufrechtzuerhalten, ist eine gewisse Kontinuität absolut entscheidend.»