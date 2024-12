«Wir befürworten viele der vorgeschlagenen Massnahmen, aber sie müssen gezielt und verhältnismässig sein», sagte UBS-CEO Sergio Ermotti in einem Interview des am Montag veröffentlichten «Migros-Magazins». «Eine generelle Verschärfung wäre doch so, als würde man das Tempolimit auf allen Strassen reduzieren, nur weil ein allgemein bekannter, verantwortungsloser Autofahrer einen schweren Unfall verursacht hat», erklärte er mit Blick auf die schlingernde Credit Suisse, die die UBS 2023 im Rahmen einer staatlich orchestrierten Notübernahme schluckte. «Die Schweiz kann es sich nicht leisten, wieder in ein Musterschülersyndrom zu verfallen und Regeln einzuführen, die andere Länder nicht kennen. Das schwächt den Finanzplatz.»