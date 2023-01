In einem um 0,7 Prozent schwächeren Blue-Chip-Markt (SMI) sackt der Kurs der UBS-Aktie am Dienstag nach Handelseröffnung um 2,8 Prozent ab. Das Urteil der Analysten zu den Gesamtjahreszahlen respektive den Viertquartalszahlen 2022 ist gemischt. Gelobt werden in erster Linie die Kapitalflüsse an die Aktionärinnen und Aktionäre mittels Aktienrückkauf und Dividende.