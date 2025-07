Rund 100 «Goodwill-Zahlungen»

Die UBS hat derweil laut einem Bericht der «Financial Times» vom Dienstag an eine Reihe von Kunden Entschädigungen ausgerichtet. In den Genuss von solchen «Goodwill-Zahlungen» seien ungefähr 100 Kunden gekommen, heisst es in dem Artikel.