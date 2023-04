Eine aussergerichtliche Einigung mit dem DOJ war in der Vergangenheit gescheitert. Das US-Justizministerium hatte im November 2018 im Bundesstaats New York deswegen eine Zivilklage gegen die Schweizer Grossbank eingereicht, in der nicht spezifizierte Entschädigungen gefordert wurden. Einen Antrag der UBS auf Abweisung der Klage lehnte das Gericht im Dezember 2019 dann ab.