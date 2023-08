Die UBS-Spitze hatte bereits seit längerem signalisiert, dass sie eine vollständige Integration des lukrativen Inlandsgeschäfts ihres einstigen Lokalrivalen vorzieht, doch wurde dieses Vorhaben angesichts der bevorstehenden Wahlen in der Schweiz im Oktober heruntergespielt. Der mit der Vollintegration verbundene Abbau von Arbeitsplätzen in der Schweiz ist neben der Sorge um die Marktmacht der UBS in der Eidgenossenschaft ein weiteres kontroverses Thema.