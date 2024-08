In den letzten zwei Wochen hatte sich die Aktienentwicklung von Swissquote volatil gezeigt, gesamthaft verlor der Titel rund 7 Prozent des Wertes. Am Freitag fiel der Kurs unter den 15-Tage-Durchschnitt und notierte bei 277 Franken. Dieser Abwärtstrend setzte sich fort, sodass der Kurs am Montag bei 249 Franken lag. Trotz dieses Rückgangs zeigte die Aktie in den letzten Tagen eine gewisse Erholung.