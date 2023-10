Die Fassade des One Cabot Square in Canary Wharf, die seit langem das Schild der Credit Suisse trug, war am Sonntag plötzlich kahl. Das schreibt Bloomberg in einem Artikel. Das Entfernen des Schildes über dem Londoner Hauptsitz der Credit Suisse sei bisher das sichtbarste Zeichen der Veränderungen, welche die Credit Suisse auch in Grossbritannien durchlaufe,