Anfang dieser Woche seien mehr als 15 Aktienanalysten über den Verlust ihres Arbeitsplatzes informiert worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters. Etwa zehn Mitarbeiter würden in das in Hongkong arbeitende UBS-Team integriert. UBS wollte den Bericht nicht kommentieren. Als Teil des Integrationsprozesses hatte UBS diesen Monat beschlossen, das Wertpapier-Research der Credit Suisse zu übernehmen und das Geschäft in eigene Abteilungen zu integrieren.