Die UBS ist bei diesem Skandal um Schadensbegrenzung bemüht. «Wir prüfen allfällige unerwartete Auswirkungen mit den betroffenen Kunden», teilte die Bank bereits Ende Mai gegenüber der «Handelszeitung» mit. Die Überprüfungen sind nun abgeschlossen – und haben eben zu diesen Entschädigungszahlungen geführt. Man habe festgestellt, dass eine «sehr kleine Anzahl von Kunden an einigen wenigen Standorten in der Schweiz unerwartete Auswirkungen» erfahren habe, so die UBS zur «Financial Times.» Und weiter: «Wir haben diese Angelegenheit von Anfang an ernst genommen und jeden Kundenfall einzeln geprüft.»