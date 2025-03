Die UBS darf in China ihren Anteil an Credit Suisse Securities (CSS) reduzieren. Die Bank wird 36,01 Prozent an den chinesischen Staatsfonds Beijing State-owned Assets Management (BSAM) verkaufen und behält eine Beteiligung von 14,99 Prozent, wie es in der Mitteilung hiess. Der Schritt sei ein wichtiger Meilenstein bei der Integration von UBS und CS in China.