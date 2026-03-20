Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) habe die entsprechende Genehmigung erteilt, hiess es in einer Mitteilung der Bank auf Linkedin.
Die Bank peile über die Zeit die Einführung von Giro- und Sparkonten für Kunden der Vermögensverwaltung an. Kurzfristig ändere sich für die Kundschaft nichts, hiess es weiter.
Die Banklizenz erlaubt es der UBS, eine deutlich breitere Palette von Bankdienstleistungen anzubieten, einschliesslich Sichteinlagen und zusätzlicher Kreditprodukte. Neben der Kundschaft der «Superreichen» könnte die Grossbank damit laut der Einschätzung von Experten auch das breitere Segment von wohlhabenden Kunden besser bedienen.
Die Grossbank hatte sich seit Längerem um eine solche Lizenz bemüht. Im Januar hatte sie eine erste vorläufige Genehmigung für eine «National Bank Charter» vermeldet und sich damals zuversichtlich gezeigt, die Lizenz noch im laufenden Jahr zu erhalten.
Die UBS hatte allerdings zuletzt im US-Geschäft Gegenwind zu spüren bekommen. So musste sie im Februar für die Region Americas im vierten Quartal 2025 Abflüsse von netto 14,1 Milliarden vermelden. Insgesamt verzeichnete die Grossbank zudem Ende 2025 rund 200 US-Berater weniger als noch ein Jahr davor.
(Reuters/AWP)