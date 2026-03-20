Die UBS hatte allerdings zuletzt im US-Geschäft Gegenwind zu spüren bekommen. So musste sie im Februar für die Region Americas im vierten Quartal 2025 Abflüsse von netto 14,1 Milliarden vermelden. Insgesamt verzeichnete die Grossbank zudem Ende 2025 rund 200 US-Berater weniger als noch ein Jahr davor.