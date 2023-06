Die Bank gab in dem Antrag auch weitere Einzelheiten zu den Bedingungen dieser Garantievereinbarung bekannt. Demnach erhält die Regierung in Bern einen Sitz in einem neu geschaffenen Aufsichtsgremium und kann ihre Rechte in Bezug auf den Garantievertrag “im Falle einer Verletzung” durch die UBS anpassen. Es wird erwartet, dass das Loss Protection Agreement bis zum 7. Juni abgeschlossen sein wird, so die Bank.