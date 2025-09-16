Die UBS-Experten begründen ihre Kurszielanpassung mit den jüngsten Industriedaten. Trotz schwachem Konsumumfeld bleibe die Nachfrage bei PC-Peripheriegeräten und aus dem Gaming-Bereich stabil. Zudem habe das Unternehmen in China deutliche Fortschritte gemacht, so der Experte weiter. Mit einer positiven Dynamik bei der Gewinnentwicklung dürfte auch die Kursentwicklung weiteren Auftrieb erhalten. Sie heben somit ihre Gewinnschätzungen bis 2027 um 11 bis 13 Prozent an.