Hintergrund sind zahlreiche Abgänge von UBS-Mitarbeitern im Wealth Management in den USA. Mehrere prominente Teams sind zur Konkurrenz gewechselt oder haben sich selbständig gemacht. Zwar ist das kein exklusives Problem der UBS, doch Finanzvorstand Todd Tuckner hatte bereits im Februar gewarnt, dass die Bank nach Kürzungen einzelner Vergütungselemente im Vorjahr mit steigender «Abwanderung» rechnen müsse.