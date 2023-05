Laut den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hat sich das Schweizer BIP im ersten Quartal um 0,3 Prozent erhöht: Zum freundlichen Start ins neue Jahr passe, dass sich der Schweizer Konjunkturausblick aufgehellt habe, so die UBS-Ökonomen. Sie verweisen dabei insbesondere auf die gestiegene Energiesicherheit in Europa und auf die Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Das grösste Risiko, nämlich eine schwere Rezession in den USA, habe sich allerdings noch akzentuiert.