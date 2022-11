Vogel ist den Angaben zufolge aktuell Risikochef der UBS-Kernsparte Global Wealth Management (GWM). Er arbeitet seit 2010 für die UBS und hat verschiedene risikobezogene Führungsrollen bei GWM und Personal & Corporate Banking sowie für die Region Schweiz bekleidet. Er besitzt einen Master-Abschluss in Advanced Studies in Corporate Finance des IFZ in Zug und ist Absolvent des Stanford Executive Program.