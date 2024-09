Mit der CS-Übernahme ist die UBS in Indien in einen Markt zurückgekehrt, den die Bank zuvor verlassen hatte. Es seien aber bereits mehrere leitende Mitarbeiter von der Konkurrenz abgeworben worden, schreibt Bloomberg weiter. Die Zahl der Mitarbeiter im Wealth Management in Indien sei von rund 40 im April 2023 auf mehr als 30 gesunken, so ein Insider. Und das, obwohl die UBS in dem Wachstumsmarkt neue Mitarbeiter einstelle.