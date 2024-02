Danach rechnet die Grossbank noch mit zwei weiteren Zinssenkungen im Gleichschritt mit der EZB im September und Dezember. Dann würde der SNB-Leitzins Ende Jahr bei 1 Prozent liegen. Damit dürfte die SNB ihren Zinssenkungszyklus Ende Jahr beendet haben, so die UBS weiter, die in ihrem Basisszenario den SNB-Leitzins in den kommenden Jahren bei 1 Prozent verharren sieht.