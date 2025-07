Grund für den Fehlbetrag sei in erster Linie die Abschwächung des US-Dollars zum Schweizer Franken, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UBS. Auch auf den Goldbeständen dürfte, trotz Anstieg des Goldpreises, ein Verlust resultieren. Denn der Preis des Edelmetalles ist in Dollar. Eine Ergebnisstütze seien dagegen Anleihen und Aktien gewesen.