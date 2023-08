Die UBS will auch nach der Übernahme der Credit Suisse eine aktionärsfreundliche Politik betreiben. "Wir halten an der bestehenden progressiven Dividendenpolitik fest und wollen überschüssiges Kapital weiter über Aktienrückkäufe zurückgeben", sagte UBS-Konzernchef Sergio Ermotti am Donnerstag an einer Telefonkonferenz für Investoren.