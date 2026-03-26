Die Immobilienexperten der UBS erwarten im laufenden Jahr keine wesentliche Entspannung auf dem Wohnungsmarkt - obwohl zuletzt leicht mehr gebaut wurde. Gemäss einer am Donnerstag veröffentlichten Studie sollen in der Schweiz 2026 rund 2000 zusätzliche neue Mietwohnungen fertiggestellt werden. «Das bleibt jedoch nur ein Tropfen auf den heissen Stein», so die Studienautoren.