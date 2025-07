Die UBS lehnte eine Stellungnahme zu dem Artikel ab. Die Bank erklärte jedoch, sie habe eine Überprüfung abgeschlossen und festgestellt, dass eine sehr kleine Anzahl von Kunden an einigen Standorten in der Schweiz von unerwarteten Auswirkungen der durch die US-Zollankündigungen bedingten Marktvolatilität im April 2025 betroffen war. «Wir haben diese Angelegenheit von Anfang an ernst genommen und jeden Kundenfall einzeln geprüft», erklärte die UBS gegenüber Reuters.