Auf die ‌geopolitischen Ereignisse der vergangenen Wochen reagierten die Privatkunden insgesamt vorsichtig, aber sie blieben aktiv, so Tuckner weiter. Angesichts der Ausschläge an den Finanzmärkten blieben auch die ​Profi-Kunden ​aktiv, was der Handelssparte des Konzerns helfe. «Wir ⁠sehen nach wie vor Rahmenbedingungen, die unserem ​Handelsgeschäft zuträglich sind», erklärte der ⁠Finanzchef. Aber es gelte, die Entwicklung ganz genau im Auge zu behalten. ‌Die Märkte preisten derzeit keinen nachhaltigen Dämpfer für das Wirtschaftswachstum ein. Sollten die Spannungen jedoch anhalten und das Wachstum abwürgen, könnte dies ‌zu einem «Game Changer» für die Aktivitäten an den Finanzmärkten ​und auch in der Beratung der eigenen Kunden führen, so Tuckner weiter.